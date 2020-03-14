Испания

Каталонский клуб следит за левым защитником.

Защитник Манчестер Сити Анхелиньо попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы следят за выступлениями испанского фулбека и попытаются приобрести его следующим летом. "Сине-гранатовые" рассматривают 23-летнего игрока в качестве альтернативы Хуниору Фирпо, который не смог проявить себя на Камп Ноу.

В январе Анхелиньо присоединился на правах аренды к Лейпцигу, где провел 8 поединков и отличился одним голом.

Действующий контракт футболиста с Ман Сити рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Лейпциг рассчитывает выкупить Анхелиньо.

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