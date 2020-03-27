Чех в межсезонье вернется в Рому.
Патрик Шик, getty images
27 марта 2020, 15:23
Руководство Лейпцига не планирует платить Роме за полноценный контракт нападающего Партика Шика, сообщает Calciomercato.
Напомним, чешский футболист играет за "быков" на правах аренды с начала лета, забив в 15 поединках Бундеслиги семь голов и отдав две результативные передачи.
Ранее сам форвард рассказал, в каких командах он мог оказаться и признался, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.
Также СМИ сообщали, что Лейпциг, вместе с другими топ-командами чемпионата Германии, окажет финансовую помощь другим клубам.