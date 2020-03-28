Защитник Лацио привлек интерес еще одного гранда футбола.
Луис Фелипе, getty images
28 марта 2020, 22:28
Бавария заинтересовалась Луисом Фелипе, и собирается подписать его в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.
Контракт 23-летнего бразильца с римским клубом действителен до лета 2022 года, а стоимость игрока на Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.
В этом сезоне Луис Фелипе отыграл 23 поединка в футболке Лацио, в которых отметился голом и результативной передачей.
Напомним, что Барселона готова предложить за защитника 40 миллионов евро.