Германия

Защитник Лацио привлек интерес еще одного гранда футбола.

Бавария заинтересовалась Луисом Фелипе, и собирается подписать его в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Контракт 23-летнего бразильца с римским клубом действителен до лета 2022 года, а стоимость игрока на Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Луис Фелипе отыграл 23 поединка в футболке Лацио, в которых отметился голом и результативной передачей.

Напомним, что Барселона готова предложить за защитника 40 миллионов евро.