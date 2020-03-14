Испания

Каталонцы хотят подписать бразильского защитника.

Защитник Лацио Луис Фелипе попал в сферу интересов Барселоны, информирует издание Correire dello Sport.

"Сине-гранатовые" намерены укрепить линию обороны следующим летом и попытаются подписать бразильского центрбека. Скауты каталонского клуба присутствовали на последних пяти поединках римлян, где наблюдали за действиями футболиста.

Действующий контракт Луиса Фелипе с Лацио рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 23 поединка в футболке "орлов", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона также проявляет интерес к защитнику Ман Сити Анхелиньо.

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