Германия

В стане "динозавров" бурлит жизнь, даже когда весь футбол остановлен из-за коронавируса.

Бернд Хоффман покинул пост председателя совета директоров Гамбурга, сообщил kicker. Его пост занял Марсель Янсен.

Причиной увольнения Хоффмана стали его разногласия с другими членами совета директоров – Йонасом Болдтом и Франком Веттштайном. Кроме того, был уволен предыдущий глава совета Макс-Арнольд Кеттген и вице-президент клуба Томас Шульц.

Марсель Янсен выступал за Гамбург с 2008 по 2015 год. Из стана "динозавров" он регулярно вызывался в сборную Германии, проведя в итоге 45 матчей за национальную команду.

Гамбург на момент остановки чемпионата шел на третьем месте в Бундеслиге 2, отставая на одно очко от Штуттгарта и на семь — от Арминии.

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