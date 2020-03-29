Германия

Менеджер не стал отвечать, останется ли в Мюнхене.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик не стал комментировать информацию о том, станет ли он продлевать свое соглашение с клубом.

"Сейчас есть вещи более важные, чем мое будущее".

"Я верю, что сезон продолжится. Я думаю позитивно. Хотя, если мы не начнем до мая, нам, возможно, придется играть матчи без зрителей", — сказал Флик Deutsche Presse-Agentur.

Напомним, действующее соглашение менеджера с клубом истекает в конце нынешнего сезона. На момент паузы в Бундеслиге, мюнхенцы занимают первое место, имея отрыв от конкурента на четыре очка.

Ранее сообщалось, что у Флика есть недопонимания со спортивным директором Баварии.