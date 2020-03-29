Германия

Хавбек согласен с вынужденными мерами.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс высказал свое мнение об идее сокращения или отсутствия заработных выплат футболистам на период кризиса из-за пандемии коронавируса.

"Было очевидно, что в какой-то момент мы придём к этому вопросу. Отказаться от зарплаты — это вполне нормально для футболистов, ведь мы хотим помочь нашему клубу. У нас в Боруссии работают 850 человек. И им нужно платить, чтобы у них не было поводов для беспокойства", — сказал Ройс.

В текущем сезоне немецкий полузащитник в Бундеслиге провел на поле 19 поединков, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что игроки Дортмунда договорились с клубом о сокращении зарплат на 20 процентов.