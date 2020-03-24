Клуб и игроки договорились и снижении зарплаты на время паузы.
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24 марта 2020, 09:59
Футболисты Боруссии Д приняли предложение клуба о снижении заработной платы на период вынужденной паузы, которая возникла из-за коронавируса, сообщает Вild
Благодаря такой договоренности дортмундцы смогут оставить на работе порядка 850 человек, которые могли потерять свои места.
Напомним, что команда приняла подобное решение после снижения зарплат руководящего персонала клуба.
В возникшей непростой ситуации не остались в стороне и болельщики Боруссии Д, которые помогают пожилым людям с доставкой продуктов.