Германия

Капитан "волков" практически восстановился после травмы.

Полузащитник Жосуа Гилавоги может вскоре вернуться к тренировкам Вольфсбурга в общей группе, сообщает издание Bild.

Французский хавбек завершает процесс восстановления после травмы колена, из-за которой он пропустил последние матчи "волков". В частности капитан немецкого клуба на смог сыграть в первой встрече с Шахтером (1:2) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Я ощущаю небольшой дискомфорт, но это нормально в такой ситуации. Думаю, смогу полностью вернуться к тренировкам через две недели", – рассказал Гилавоги.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 28 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Вольфсбург стал первой командой из топ-чемпионатов, которая возобновила тренировки.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.