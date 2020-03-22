"Волки" предоставят молодому американцу шанс закрепиться.
Улиссес Льянес, Getty Images
22 марта 2020, 20:34
Вольфсбург намерен привлечь молодого нападающего Улиссеса Льянеса к тренировкам первой команды, сообщает издание kicker.
Тренерский штаб доволен прогрессом американского вингера и планирует предоставить ему шанс после возобновления тренировочного процесса.
Льянес присоединился к академии Вольфсбурга прошлым летом из Лос-Анджелес Гэлакси. В текущем сезоне 18-летний игрок провел 16 поединков в футболке "волков", забив 11 голов и совершив 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что Вольфсбург может возобновить тренировки 23 марта.
Напомним, что Вольфсбург является соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась выездной победой "горняков" со счетом 2:1.
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