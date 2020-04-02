Защитник поведал о мерах внутри клуба.
Ларс Бендер (справа), getty images
02 апреля 2020, 17:22
Защитник Байера Ларс Бендер заявил, что футболисты его команды положительно восприняли решение сократить зарплату из-за кризиса.
"Игроки с удовольствием отказались от части зарплаты, чтобы поддержать клуб, который сейчас находится в непростой ситуации из-за экономического кризиса, который возник из-за коронавируса", — сказал Бендер.
Ранее сообщалось, что помимо леверкузенцев от части своих зарплат отказались игроки ряда ведущих немецких команд.
Кроме того, Байер и другие самые богатые клубы Бундеслиги окажут финансовую помощь менее состоятельным командам, чтобы помочь преодолеть кризис.