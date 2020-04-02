Германия

Защитник поведал о мерах внутри клуба.

Защитник Байера Ларс Бендер заявил, что футболисты его команды положительно восприняли решение сократить зарплату из-за кризиса.

"Игроки с удовольствием отказались от части зарплаты, чтобы поддержать клуб, который сейчас находится в непростой ситуации из-за экономического кризиса, который возник из-за коронавируса", — сказал Бендер.

Ранее сообщалось, что помимо леверкузенцев от части своих зарплат отказались игроки ряда ведущих немецких команд.

Кроме того, Байер и другие самые богатые клубы Бундеслиги окажут финансовую помощь менее состоятельным командам, чтобы помочь преодолеть кризис.