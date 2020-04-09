Германия

Немецкий клуб определился с новым тренером.

Бруно Лаббадиа назначен на должность нового главного тренера Герты, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Детали соглашения между сторонами пока остаются неизвестными. По информации СМИ, контракт тренера со "старой дамой" будет рассчитан до июня 2022 года.

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На этом посту Лаббадиа сменил Александера Нури, который временно руководил командой после ухода Юргена Клинсманна.

На данный момент Герта занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 28 очков после 25 туров.

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