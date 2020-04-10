Германия

Также наставник рассказал, что задача клуба — войти в число лучших в Европе.

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн рассказал почему возглавил именно этот клуб предыдущим летом, а также поведал, какие задачи ставятся перед "быками".

"Работа в молодом клубе с отличной инфраструктурой всегда обещает большие перспективы. Здесь твой голос что-то значит, ты определяешь его будущее. В Хоффенхайме было интересно работать, и я понял, что так же может быть и здесь. Я был страшно рад, когда перешел в Лейпциг", — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

"Чему я научился в Хоффенхайме? Я понял, что главное — это баланс. В стартовом составе у нас был баланс между нападением и защитой. Часто на поле было много классных футболистов, которые показывали красивую атакующую игру. Оба матча с Лионом (2:2 и 3:3) в Лиге чемпионов получились зрелищными, обе команды много забивали, но нам не хватало надежности. Такой футбол, как был против Лиона, по душе зрителям. Нас хвалили за игру, но успеха мы не добились. Я сделал выводы и стараюсь реализовать их в Лейпциге. Нужен здоровый баланс между футболистами, которые отвечают за яркий стиль в атаке, и игроками, которые обеспечивают стабильность".

"Философия Лейпциг мне подходит. Я выбрал этот клуб потому что у меня та же ДНК. Тренерскую работу я начал с развития идей, основанных на владении мячом, изобретательных действиях в атаке, давлении на соперника и возможности забивать голы в разных фазах матча".

Также Нагельсманн рассказал какие задачи стоят перед Лейпцигом.

"Мы хотим сделать себе имя и войти в число ведущих клубов Европы. Но прежде всего, учитывая огромный интерес прессы и множество болельщиков у телевизоров, мы хотим быть успешными. Сочетать зрелищный футбол с результатами. Если при этом мы будем радовать поклонников Лейпцига, это будет отличной комбинацией".

Ранее сообщалось, что РБ Лейпциг интересуется бывшим игроком Зари.

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