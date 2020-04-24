Германия

Полузащитнику Баварии оперировали голеностоп правой ноги.

Филиппе Коутиньо была сделана операция, сообщил официальный сайт Баварии.

Хирургический процесс прошел успешно. У 27-летнего футболиста была проблема с голеностопом правой ноги.

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Ожидается, что бразильский футболист сможет вернуться к тренировочному процессу через две недели. Примечательно, что если Бундеслига возобновится 9 мая, то Коутиньо может пропустить продолжение сезона.

В текущем сезоне Коутиньо провел 22 матча в чемпионате Германии: на его счету восемь голов и шесть результативных передач.

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