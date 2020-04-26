Германия

Мюнхенский клуб не захотел вести переговоры с итальянцем.

Бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри ведет переговоры с ПСЖ и может возглавить клуб в следующем сезоне.

Однако до переговоров с парижским клубом итальянец был заинтересован в сотрудничестве с Баварией. Как сообщает портал Le10 Sport, тренер предложил свои услуги мюнхенцам, но они отказались вести с ним переговоры.

Приоритетным вариантом у руководства Баварии был Томас Тухель, но после неудачи в переговорах с ним "красные" решили продолжить сотрудничество с Хансом-Дитером Фликом.

Ранее сообщалось, что в приглашении Аллегри также заинтересован Ньюкасл.

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