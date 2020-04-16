Англия

Потенциальные покупатели Ньюасла хотят, чтобы команду возглавил Массимилиано Аллегри.

Если инвестиционная компания, принадлежащая наследному принцу Саудовской Аравии приобретет Ньюкасл, то возглавить "сорок" предложат Массимилиано Аллегри — сообщает Sport Mediaset.

Мохаммад бин Салман намерен сделать из Ньюкасла один из ведущих клубов Англии, поэтому и рассчитывает заполучить специалиста, который регулярно выигрывает трофеи.

Ранее сообщалось, что сделка между нынешним владельцем "сорок" Майком Эшли и потенциальными новыми хозяевами практически неизбежна.

Тем временем переговоры с представителями Аллегри уже начал ПСЖ, однако сам тренер заявил, что готовится вернуться к работе в следующем сезоне и учит английский язык, недвусмысленно намекнув, что рассчитывает на работу в Англии.

За свою тренерскую карьеру Аллегри выиграл чемпионат и Суперкубок Италии с Миланом, а потом 5 раз взял «скудетто» с Ювентусом, добавив к этому 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.

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