Германия

"Быки" довольны выступлениями форварда и защитника.

Лейпциг намерен удержать в своем составе Патрика Шика и Анхелиньо, сообщает Bild.

По информации источника, "быки" могут выкупить чеха за 29 миллионов евро у Ромы, а испанца – за 30 млн у Манчестер Сити.

Тем не менее, РБ Лейпциг не может позволить себе порядка 60 миллионов за двух игроков, даже с учетом потенциальных продаж Дайо Упамекано и Тимо Вернера.

Руководство "быков" готово ждать до последнего, чтобы снизить запрашиваемую стоимость за футболистов.

Ранее сообщалось, что Гвардиола намерен вернуть Анхелиньо в Манчестер Сити.

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