Германия

"Шмели" ожидают, что вингер Джейдон Санчо останется в Дортмунде и на следующий сезон.

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк уверен, что из-за ситуации с коронавирусом никто из клубов не решится на трансфер за девятизначную сумму.

"По этой ситуации нет ничего нового. Сейчас ни один клуб не решится на многомиллионный трансфер – даже англичане. У нас долгосрочный контракт с Санчо, поэтому мы абсолютно спокойны", — цитирует Цорка Goal.

Предположительно, Боруссия оценивает одного из своих лидеров в 110-130 миллионов евро. Также дортмундцы готовят новый контракт для Джейдона.

В нынешнем сезоне Санчо забил 14 голов и сделал 15 ассистов в 23 матчах чемпионата Германии.