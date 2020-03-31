Германия

"Шмели" намерены хорошо заработать на продаже игрока.

Руководство Боруссии Д не станет снижать ценник на крайнего полузащитника команды Джейдона Санчо, сообщает журналист Фабрисио Романо.

По данным источника, дортмундцы продадут молодого английского футболиста как минимум за 110 миллионов евро. Отмечается, что клуб не считает, что финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, должен стать причиной менять цену.

Утверждается, что о нынешней стоимости Санчо уже был уведомлен Манчестер Юнайтед, который остается главным претендентом на игрока.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что хавбек может обойтись потенциальному покупателю в 130 миллионов евро.