Германия

Футболист выразил свое почтение главному тренеру команды.

Защитник мюнхенской Баварии Жером Боатенг заявил о том, что намерен отработать свой контракт с Баварией до конца.

"Я благодарен Флику и многим ему обязан. Вряд ли бы я еще был в команде, если бы он не был тренером. Сое соглашение с Баварией рассчитано до 2021 года и намерен выполнить его полностью", — цитирует немца Bild.

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В текущем сезоне Боатенг отыграл 24 матча в составе "ротен", отметившись одной результативной передачей.

Как сообщалось ранее, на игрока претендуют Челси и Арсенал.

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