Германия

Клуб и игрок пролонгировали свои отношения новой четырехлетней сделкой.

РБ Лейпциг согласовал новое соглашение с Лукасом Клостерманном, сообщает официальный сайт "быков".

Новый контракт немца с клубом действителен до лета 2024 года. Стоимость защитника, согласно порталу Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

23-летний защитник провел за Лейпциг 159 поединков, забив 11 голов и сделав 10 результативных передач.

Напомним, что на Лукаса Клостерманна в минувшее зимнее трансферное окно претендовала Бавария.

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