Клуб и игрок пролонгировали свои отношения новой четырехлетней сделкой.
Лукас Клостерманн, getty images
08 мая 2020, 12:27
РБ Лейпциг согласовал новое соглашение с Лукасом Клостерманном, сообщает официальный сайт "быков".
Новый контракт немца с клубом действителен до лета 2024 года. Стоимость защитника, согласно порталу Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.
23-летний защитник провел за Лейпциг 159 поединков, забив 11 голов и сделав 10 результативных передач.
Напомним, что на Лукаса Клостерманна в минувшее зимнее трансферное окно претендовала Бавария.
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