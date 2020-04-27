Германия

Чешский форвард не намерен возвращаться в Рому.

Нападающий Ромы Патрик Шик, выступающий на правах аренды за Лейпциг, определился со своим будущим. 24-летний чех заявил, что хочет остаться в Бундеслиге и намерен продолжить защищать цвета "быков".

"Я могу представить себе то, что я остаюсь в Лейпциге. Клуб должен найти решение этой проблемы сейчас, и я надеюсь, что это вскоре произойдет", — заявил Шик в интервью Bild.

Отметим, что по условиям договоренности с Ромой, Лейпциг может выкупить Шика за 29 миллионов евро, однако из-за финансового кризиса немецкий клуб хотел бы сбить ценник до 14,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Патрик Шик провел в футболке "быков" 19 поединков, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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