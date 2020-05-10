Защитник юниорской сборной Германии связал себя с клубом на четыре года.
Ноа Каттербах, Getty Images
10 мая 2020, 20:41
Ноа Каттербах подписал новый контракт с Кельном, сообщил клуб в Твиттере. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.
Футболист сборной Германии U-19 является воспитанником Кельна. Он находится в структуре "козлов" с 2008 года, а до того четыре года был в Драйборне.
В Бундеслиге Ноа дебютировал в октябре 2019 года, выйдя в основе на матч с Шальке. Всего на счету левого защитника 18 матчей во всех турнирах за Кельн и один ассист.
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