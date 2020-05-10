Германия

Защитник юниорской сборной Германии связал себя с клубом на четыре года.

Ноа Каттербах подписал новый контракт с Кельном, сообщил клуб в Твиттере. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Der #effzeh hat den Vertrag mit Noah #Katterbach vorzeitig verlängert. Der deutsche U19-Nationalspieler, der sich im Laufe dieser Saison bei den FC-Profis etablierte, unterschrieb bis 2024. pic.twitter.com/KdqjadA8e6 — 1. FC Köln (@fckoeln) May 10, 2020

Футболист сборной Германии U-19 является воспитанником Кельна. Он находится в структуре "козлов" с 2008 года, а до того четыре года был в Драйборне.

В Бундеслиге Ноа дебютировал в октябре 2019 года, выйдя в основе на матч с Шальке. Всего на счету левого защитника 18 матчей во всех турнирах за Кельн и один ассист.

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