"Козлы" уже возобновили подготовку к продолжению чемпионата Германии.
Кельн, Getty Images
04 мая 2020, 15:36
Все футболисты Кельна, а также тренеры и персонал клуба прошли в воскресенье повторное тестирование на COVID-19. Все пробы дали отрицательный результат, сообщил официальный сайт клуба.
Во время первоначального тестирования в стане "козлов" было обнаружено три случая заболевания коронавирусом.
Уже сегодня, четвертого мая, команда Маркуса Гисдоля возобновила закрытые тренировки.
Немецкий футбольный союз видит регулярное тестирование необходимым условием для возобновления Бундеслиги. Тренироваться и играть могут только те футболисты, которые дважды подряд сдали отрицательный тест на коронавирус.
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