Германия

"Козлы" уже возобновили подготовку к продолжению чемпионата Германии.

Все футболисты Кельна, а также тренеры и персонал клуба прошли в воскресенье повторное тестирование на COVID-19. Все пробы дали отрицательный результат, сообщил официальный сайт клуба.

Во время первоначального тестирования в стане "козлов" было обнаружено три случая заболевания коронавирусом.

Уже сегодня, четвертого мая, команда Маркуса Гисдоля возобновила закрытые тренировки.

Немецкий футбольный союз видит регулярное тестирование необходимым условием для возобновления Бундеслиги. Тренироваться и играть могут только те футболисты, которые дважды подряд сдали отрицательный тест на коронавирус.

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