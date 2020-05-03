Германия

"Козлы" настаивают на том, что приступят к занятиям, как только получат разрешение от правительства.

Игроки Кельна вернулись к тренировкам с 6 апреля, участвуя в индивидуальных занятиях в спортивном комплексе клуба. Однако в пятницу выяснилось, что три сотрудника заболели COVID-19.

Тем не менее, представители Бундеслиги настаивают на том, что они могут возобновить тренировки в защищенном месте, как только политики позволят возобновить сезон.

"Раньше, чем планировалось в медицинской концепции Кельн переедет с командой в тренировочный лагерь. Необходимым условием является то, чтобы политики дали свое согласие на продолжение сезона.

Кельн будет проходить командные тренировки, если это будет разрешено, в условиях тренировочного сбора. Это вступит в силу, как только политики примут положительное решение о продолжении сезона Бундеслиги — в течение ближайшей недели.

Затем команда, тренерский и вспомогательный персонал соберутся для обучения команды в защищенном месте. Эта форма добровольного карантина расширяет существующую концепцию инфекционного контроля и гигиены и предназначена для дальнейшего снижения риска заражения COVID-19. Мера будет/была принята независимо от результатов испытаний COVID-19 на FC", — гласит заявление на официальном сайте клуба.

Ранее директор Кельна сказал, что 56 000 человек могут остаться без работы, а футбольным журналистам нечего будет писать.