Германия

Вингер готов вернуться к тренировочному процессу.

Полузащитник Челси Кристиан Пулишич восстановился после травмы и готов приступить к работе. Из-за повреждения сухожилия американский вингер пропустил около трех месяцев.

"Я отнесся к травме не так серьезно, как следовало. Казалось, она не помешает мне, но я был ограничен. Неприятный процесс, но теперь чувствую себя хорошо и готов продолжать", – рассказал 21-летний игрок в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне Пулишич провел 23 поединка в футболке "синих", отличившись шестью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси ведет переговоры с Тэмми Абрахамом о продлении контракта.

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