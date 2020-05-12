Германия

Вашему вниманию подборка лучших голов после прохода в чемпионате Германии.

Немецкие клубы готовятся к возобновлению сезона в Бундеслиги. Официальный Youtube-канал чемпионата Германии в это время представил подборку из пяти лучших голов в этом сезоне после сольных проходов.

В этот ролик попали красивые голы Тьяго Алькантары, Милота Рашицы, Амина Харита и других.

Ранее Бундеслига представила десять лучших голов с лета за минувшее десятилетие.

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