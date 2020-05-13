Германия

"Красные" хотят подписать юного хорвата.

Защитник загребского Динамо Йошко Гвардиол попал в сферу интересов Баварии, информирует Sportske Novosti.

Мюнхенский клуб следит за выступлениями юного центрбека и попытается подписать его в летнее межсезонье. Один из тренеров "красных" Мирослав Клозе был впечатлен игрой 18-летнего футболиста на просмотре.

Гвардиол является воспитанником Динамо З, дебютировав в первой команде в октябре 2019-го. В текущем сезоне защитник провел 6 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Бавария также попытается подписать Сержиньо Деста из Аякса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.