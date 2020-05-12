Германия

Мюнхенский клуб на рассчитывает на хавбека.

Полузащитник Хави Мартинес, скорее всего, покинет Баварию в летнее межсезонье, информирует Sky Sport.

Мюнхенцы не рассчитывают на испанского хавбека в следующем сезоне и готовы рассмотреть предложения по нему предложения. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Мартинес выступает в составе Баварии с 2012 года, перейдя из Атлетика за 40 млн евро. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что в подписании Мартинеса заинтересованы Атлетик и Хетафе.

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