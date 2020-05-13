Мюнхенский клуб получил время для принятия решения по хорвату.
Иван Перишич, Getty Images
13 мая 2020, 12:36
Интер и Бавария договорились перенести срок для выкупа полузащитника Ивана Перишича, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Перишич присоединился к мюнхенскому клубу на правах аренды прошлым летом. Изначально баварцы должны были принять решение по хорватскому вингеру до 15 мая, когда изначально должен был завершиться сезон в Бундеслиге.
Теперь Интер разрешил Баварии отложить принятие решение по выкупу футболиста за 20 млн евро до фактического окончания сезона.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красных", отличившись пятью голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что Бавария согласовала пятилетний контракт с вингером Ман Сити Лероем Сане.
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