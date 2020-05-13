Германия

Функционер крайне удивлен решению нападающего РБ Лейпциг.

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на нежелание Тимо Вернера перебираться к чемпионам Германии.

Форвард РБ Лейпциг заявил, что предпочитает переезд за границу, нежели переход к "ротен".

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"Меня непросто удивить, но я никогда не видел, чтобы футболисты совершали подобные публичные заявления в ответ на трансферные слухи", — приводит слова функционера Sport Bild.

Ранее также сообщалось, что Интер перенес дэдлайн по Перишичу для Баварии.

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