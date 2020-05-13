Функционер крайне удивлен решению нападающего РБ Лейпциг.
Карл-Хайнц Румменигге, Getty Images
13 мая 2020, 12:43
Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на нежелание Тимо Вернера перебираться к чемпионам Германии.
Форвард РБ Лейпциг заявил, что предпочитает переезд за границу, нежели переход к "ротен".
Читайте также: Тимо Вернер: где продолжит карьеру немецкий бомбардир?
"Меня непросто удивить, но я никогда не видел, чтобы футболисты совершали подобные публичные заявления в ответ на трансферные слухи", — приводит слова функционера Sport Bild.
Ранее также сообщалось, что Интер перенес дэдлайн по Перишичу для Баварии.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.