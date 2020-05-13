Германия

Football.ua анализирует, в каком клубе может оказаться форвард РБ Лейпцига в новом сезоне.

Ни для кого не секрет, что Тимо Вернер покинет РБ Лейпциг после этого сезона. 24-летний футболист настроился сделать следующий шаг в своей карьере и, пожалуй, только одно может остановить немца от перехода в другой клуб – последствия пандемии коронавируса, ввиду чего потенциальный покупатель откажется платить 60 миллионов евро за бомбардира.

Многие говорят о том, что на летнем трансферном рынке цены значительно упадут и, например, если раньше клуб из английской Премьер-лиги мог спокойно заплатить 60 миллионов за одного футболиста, то сейчас ситуация изменится. Специалисты прогнозируют, что в ближайшее трансферное окно популярным видом сделки будет обмен игроками.

Тем не менее, хочется верить в лучшее, что последствия кризиса будут не так сильны, как о них говорят, клубы сумеют держаться на плаву дальше, а вот трансферный рынок действительно не мешало бы остудить – уж слишком завышенные цены на футболистов. Впрочем, это уже совсем другая история. Рискнем предположить, что 60 миллионов за Вернера (такая клаусула прописана в его контракте), даже для нынешней ситуации, цена вполне приемлемая.

За свою карьеру Тимо провел 150 матчей в состав РБ Лейпцига: на его счету 88 голов и 39 результативных передач. Статистика впечатляет и доходчиво объясняет, почему за ним охотятся ведущие европейские клубы. Вернер совершает результативное действие на поле за "быков" в среднем каждые 0,85 матчей.

Football.ua прогнозирует, где может продолжить карьеру немецкий форвард предстоящим летом.

Ливерпуль

"Красные" называются главными фаворитами на то, чтобы заполучить игрока сборной Германии. Однако, по информации The Telegraph, Ливерпуль сначала хочет оценить убытки от последствий коронавируса, прежде чем делать любые шаги на трансферном рынке. Это то, о чем шла речь в начале статьи – руководство мерсисайдского клуба опасается платить сейчас 60 миллионов евро за одного футболиста, так как непонятно, что будет дальше и какие последствия.

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Пожалуй, в данной ситуации, если отбросить финансовую составляющую, лишь один вопрос: а что делать с Роберто Фирмино? Неужели он сядет на скамейку для запасных? Вопрос действительно интересный, потому что вряд ли и Фирмино, и Вернер захотят быть дублерами друг друга. Плюс не стоит забывать о важности бразильца, а также о том, какую пользу он приносит команде благодаря своей работоспособности. Да и разрывать связку Мане – Фирмино – Салах, наверное, не желательно…

Манчестер Юнайтед

Давно поговаривают, что у "красных дьяволов" в планах заполучить топового форварда на предстоящее лето. Правда, после кризиса из-за ситуации с коронавирусом, МЮ придется несколько остудить свой пыл. СМИ поговаривали об интересе к Харри Кейну из Тоттенхэма, затем речь пошла о Тиме Вернере, а после – что аренда Одиона Игало может быть продлена и на следующий сезон.

Формально, Манчестер Юнайтед так и не нашел замену Ромелу Лукаку, который прошлым летом был продан в Интер. На бумаге связка Рашфорд – Вернер – Мартиаль выглядит очень интересно, другое дело, что все зависит не только от финансовых возможностей клуба, но и от позиции футболиста.

Челси

Еще в январе "синие" претендовали на Вернера, однако осуществить такого рода переход посреди сезона крайне проблематично. Возрастной Оливье Жиру, толком никак себя не проявивший Миши Батшуайи и пока еще молодой Тэмми Абрахам – Челси явно не помешал бы нападающий, тем более, столь результативный, как Вернер.

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В таком случае Фрэнк Лампард мог бы наиграть связку Абрахам – Вернер, либо же англичанин чаще начинал бы матчи на скамейке запасных. Как бы ни был хорош англичанин до приостановки чемпионата, на данный момент Вернер определенно выше уровнем. Тем более, у лондонцев появился бы первый топ-форвард со времен Диего Косты.

Манчестер Сити

"Горожане" играют в одного форварда, где за собой эту позицию застолбил Серхио Агуэро, а также есть на скамейке, пусть и не стабильный, но до сих пор перспективный Габриэль Жезус. Переход немца в состав Сити выглядит нереалистичным на данном этапе, ввиду отсутствия острой необходимости усиления этой позиции, а также не будем забывать об отсутствии Лиги чемпионов.

Барселона

Возможно, несколько удивительно, что каталонский клуб претендует на Лаутаро Мартинеса столь усиленно, хотя его клаусула чуть ли не в два раза выше, чем у Тимо Вернера. Конкретных слухов о переходе немца в состав Барселоны не было, но по информации The Telegraph, 24-летний футболист рассмотрит этот вариант, если Ливерпуль будет медлить.

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Реал

Когда на горизонте топ-футболист или около того, его всегда будут связывать с мадридской командой. Реалу не помешало бы обновить линию атаки и, кто знает, может именно Вернер смог бы потеснить со стартового состава Карима Бензема, который регулярно подвергается критике, но играет практически у каждого наставника в стартовом составе?

Ювентус

Исключать полностью не стоит, но такой расклад событий видится пока не очень реалистичным. Возможно, Маурицио Сарри было бы сложно найти место на поле сразу трем таким игрокам, как Криштиану Роналду, Тимо Вернер и Пауло Дибала.

Интер

По информации все того же The Telegraph, Тимо Вернер будет готов рассмотреть вариант с Серией А и, в частности, с Интером, если перейти в клуб из АПЛ так и не удастся. Однако такой вариант возможен лишь при одном условии: Лаутаро Мартинес должен будет уйти в другую команду, а спрос на него и так весомый.

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Бавария

Вероятно, Тимо Вернер сам расставил все точки на "i": "Бавария — отличный клуб, с этим трудно поспорить. Вдобавок, Ханси Флик доказал в этом сезоне, что он действительно хороший специалист. Но если в какой-то момент мне придется определиться со своим будущим, то я предпочитаю отправиться за границу, а не перейти в Баварию".

ПСЖ

Ну как тут обойтись без французского гранда? Правда, парижский клуб скорее сосредоточится на выкупе Мауро Икарди и постарается сбить цену, нежели начнет охоту за немецким форвардом.

Прогноз Football.ua: Тимо Вернер продолжит карьеру в Ливерпуле.