"Красные" усилились нападающим Хоффенхайма.
Арминдо Зиб, FC Bayern
13 мая 2020, 14:22
Нападающий Хоффенхайма Арминдо Зиб перешел в Баварию, сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба.
Юный форвард поставил подпись под трехлетним контрактом с "красными". В новом клубе 17-летний футболист начнет выступления в молодежных командах.
Зиб присоединился к академии Хоффенхайма в 2017 году из Лейпцига. В текущем сезоне нападающий провел в команде "сине-белых" U-17 15 поединков, отличившись десятью голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Бавария также проявляет интерес к защитнику Динамо З Йошко Гвардиолу.
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