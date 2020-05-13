Германия

"Красные" усилились нападающим Хоффенхайма.

Нападающий Хоффенхайма Арминдо Зиб перешел в Баварию, сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба.

Юный форвард поставил подпись под трехлетним контрактом с "красными". В новом клубе 17-летний футболист начнет выступления в молодежных командах.

Зиб присоединился к академии Хоффенхайма в 2017 году из Лейпцига. В текущем сезоне нападающий провел в команде "сине-белых" U-17 15 поединков, отличившись десятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Бавария также проявляет интерес к защитнику Динамо З Йошко Гвардиолу.

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