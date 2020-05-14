Германия

Мюнхенцы будут взаимодействовать со своими фанатами через китайскую социальную сеть.

Бавария заключила договор о сотрудничестве с сервисом Douyin, известным за пределами Китая как TikTok, сообщил официальный сайт клуба.

"У Баварии очень большая фанатская база в Китае как у одного из самых успешных клубов Европы. В свете возобновления Бундеслиги, Douyin рад сообщить о сотрудничестве с Баварией, нашем первом с футбольными клубами. Мы можем использовать креативные и интерактивные инструменты платформы, чтобы помочь Баварии привлечь еще больше молодых фанатов в Китае", — заявил глава Douyin Sports Йе Юминь.

Бавария завела аккаунт в TikTok в июле 2018 года и с тех пор собрала там 800 тысяч подписчиков. Мюнхенцы – первый футбольный клуб, который каждую неделю будет вести прямую трансляцию в этой соцсети, чтобы еще больше сблизиться с болельщиками.

Левый защитник Баварии Альфонсо Дэвис — активный пользователь платформы.

В первом квартале 2020 года эта платформа преодолела отметку в 400 миллионов активных пользователей ежедневно.

Свой первый матч после возобновления Бундеслиги Бавария проведет 17 мая против берлинского Униона.