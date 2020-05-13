Германия

Польский нападающий считает, что вингер Манчестер Сити усилил бы мюнхенцев.

Форвард Баварии Роберт Левандовски похвалил вингера Лероя Сане, которому прочат переход из Манчестер Сити в мюнхенский клуб.

"Об этом есть много слухов. Я могу только сказать, что Лерой – отличный игрок, прекрасно оснащенный, который очень хорошо ладит с товарищами по команде", — отметил Левандовски в комментарии Spox.

"Сане показал себя не только в Премьер-лиге или Лиге чемпионов. Мы видели, на что он способен, в Шальке. Он определенно помог бы Баварии найти новые решения в нашей игре".

Лероя усиленно связывали с Баварией прошлым летом, однако травма крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля сорвала этот трансфер.

Предполагается, что Бавария уже согласовала условия личного контракта с игроком, за которого готова заплатить Манчестер Сити 60-70 млн евро.