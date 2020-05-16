Германия

Немецкий специалист высказался о матче против Боруссии Д.

Бундеслига вернулась на наши экраны, а одним из первых матчей после карантина стала встреча между Боруссией Д и Шальке, в котором "шмели" разгромили своего соперника со счетом 4:0. Главный тренер "горняков" Давид Вагнер высказался о причинах поражения.

"Мы дали им слишком много свободы и пространства. Голы, которые они забили, можно было избежать. У этой команды есть большой потенциал, несмотря на результат. Я не перестал в этом сомневаться из-за сегодняшнего результата".

"Это было плохое выступление, но мы заслужили проиграть. Сегодня у нас не хватило смелости. Нам нужно набраться сил и стать лучше в следующий раз", — приводить слова Вагнера пресс-служба Шальке.

Напомним, ранее главный тренер дортмундской Боруссия Люсьен Фавр высказался о результате встречи против Шальке.

