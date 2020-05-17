Германия

Немецкий специалист рассчитывает, что клуб завершит выступления в топ-4.

РБ Лейпциг не сумел обыграть Фрайбург после возобновления чемпионата Германии (1:1).

"Если обратить внимание на турнирную таблицу, то ее каждый год возглавляет Бавария. Мы упустили много очков, даже перед вынужденной приостановкой из-за коронавируса. Нам не удается стабильно забивать. Бавария в этом плане играет надежно".

"Нужно продолжать работать, чтобы занять одно из четырех мест – это наша задача и главная цель на сезон, посмотрим, что будет в итоге", — приводит слова Юлиана Нагельсманна Bild.

Лейпциг отстает от Баварии на четыре пункта, а мюнхенский клуб имеет в запасе одну игру.