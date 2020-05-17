Германия

Матч 26-го тура чемпионата Германии против Униона стал юбилейным для Кингсли Комана.

Вингер Баварии Кингсли Коман в 100-й раз вышел в поединке Бундеслиги в форме Баварии.

В юбилейном для француза матче Бавария уверенно обыграла Унион в Берлине в своем первом матче после завершения карантина.

За 5 сезонов в Мюнхене Кингсли провел 100 матчей в Бундеслиге (17 голов), 20 (6) в немецких кубковых турнирах, 24 (6) в еврокубках и 4 (1) в других турнирах. До Баварии Коман выступал за ПСЖ (4 матча во всех турнирах, 0 голов) и Ювентус (22, 1)