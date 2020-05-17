Польский нападающий продолжает поражать своей результативностью.
Роберт Левандовски, getty images
17 мая 2020, 20:29
Роберт Левандовски отметился голом в поединке против Униона, реализовав одиннадцатиметровый удар.
То взятие ворот стало для поляка 40-м за мюнхенцев в этом сезоне во всех турнирах. 26 голов - в чемпионате, 11 - в Лиге чемпионов, 3 - в Кубке Германии.
Таким образом, Левандовски отметился 40 и более голами за Баварию в пятом сезоне кряду, сообщает Squawka.
Ранее поляк включил лишь одного представителя Бундеслиги в ТОП-5 лучших бомбардиров мира.