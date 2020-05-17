Германия

Подопечные Ханси Флика отправили в ворота противника два безответных мяча.

Бавария в первом поединке после возобновления чемпионата Германии гостила у берлинского Униона.

Мюнхенцы смогли открыть счет на 19-й минуте, но взятие ворот не было засчитано из-за положения "вне игры".

Тем не менее, Роберт Левандовски все-таки вывел Баварию вперед, реализовав одиннадцатиметровый удар. Второй гол зрители увидели за десять минут до конца матча — точным ударом отметился Павар.

Унион — Бавария 0:2

Голы: Левандовски, 40 (с пенальти), Павар, 80

Унион: Гикевич — Хюбнер, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Промель (Кроос, 85), Андрих (Гентер, 71), Ленц — Ингвартсен (Меес,81), Бюльтер (Райерсон, 85) — Уджа (Андерссон, 71)

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Алькантара — Мюллер (Кюизанс, 89), Горетцка (Коман, 71), Гнабри (Перишич, 85) — Левандовски

Предупреждения: Ленц, Шлоттербек — Дэвис