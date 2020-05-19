Предлагаем вашему вниманию видео с празднованиями немецких клубов.
Игроки Боруссии Д отмечают гол, Getty Images
19 мая 2020, 13:05
В минувший уикенд в Бундеслиге возобновили сезон после длительной паузы в связи с пандемией коронавируса.
Команды порадовали болельщиков немалым количеством голов, но в современных реалиях футбол выглядит по-другому. Игроки не могут рассчитывать на поддержку болельщиков на трибунах, а также вынуждены соблюдать определенную дистанцию.
Официальный YouTube-канал Бундеслиги представил видео с моментами празднования голов футболистами, когда запрещены рукопожатия близкие контакты.
Предлагаем вашему вниманию также обзор Бундеслиги в новом подкасте Football.ua.