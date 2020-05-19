Германия

Предлагаем вашему вниманию видео с празднованиями немецких клубов.

В минувший уикенд в Бундеслиге возобновили сезон после длительной паузы в связи с пандемией коронавируса.

Команды порадовали болельщиков немалым количеством голов, но в современных реалиях футбол выглядит по-другому. Игроки не могут рассчитывать на поддержку болельщиков на трибунах, а также вынуждены соблюдать определенную дистанцию.

Официальный YouTube-канал Бундеслиги представил видео с моментами празднования голов футболистами, когда запрещены рукопожатия близкие контакты.



Предлагаем вашему вниманию также обзор Бундеслиги в новом подкасте Football.ua.