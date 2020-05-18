Германия

Телеаудитория 26-го тура чемпионата Германии почти вдвое превысила обычные показатели для тура первенства Бундеслиги.

Болельщики настолько истосковались без футбола, что, в условиях закрытых стадионов, бьют рекорды у телевизоров — сообщает DWDL.de.

По данным Sky, трансляции матчей на каналах компании собрали 3,68 миллиона зрителей, а еще 2,45 миллиона смотрели "перекличку", включавшую пять матчей субботы.

Также есть информация о том, что в момент начала дневных матчей субботы (16:30 по киевскому времени) футбол смотрели 27,4% зрителей платных каналов и 18,2% зрителей бесплатных каналов.

Как сообщил пресс-атташе Немецкой футбольной лиги, помимо трансляций внутри Германии, еще 70 телекомпаний транслировали матчи Бундеслиги на другие страны.