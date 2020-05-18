Очередной подкаст Football.ua посвящен самому знаковому событию в мире футбола после введения карантина из-за пандемии коронавируса.

Главный редактор Николай Балецкий вместе с Александром Пузиком и Сергеем Горбаченко обсудили особенности футбола с элементами карантина.

 

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