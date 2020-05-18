Германия 18 мая 2020, 17:40 Немцы вернули футбол в нашу жизнь: обзор Бундеслиги в новом подкасте Football.ua В очередном видеоподкасте редакция Football.ua поговорила о том, как выглядит футбол в своем новом формате. Фото Getty Images 18 мая 2020, 17:40 Очередной подкаст Football.ua посвящен самому знаковому событию в мире футбола после введения карантина из-за пандемии коронавируса. Главный редактор Николай Балецкий вместе с Александром Пузиком и Сергеем Горбаченко обсудили особенности футбола с элементами карантина. Смотрите также видеоподкасты о влиянии коронавируса на футбол, и о плюсах и минусах натурализации. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте