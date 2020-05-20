Германия

Вингер горит желанием присоединиться к мюнхенскому клубу.

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане серьезно настроен на переход в Баварию и готов пойти на уступки.

Как сообщает издание Bild, вингер готов согласиться на 30-процентное снижение своей нынешней зарплаты ради перехода в мюнхенский клуб. "Красным" еще предстоит согласовать сумму трансфера с руководством Сити.

Нынешний контракт немца с "горожанами" истекает в 2021 году, и клуб готов рассмотреть предложения по нему.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел всего один поединок в футболке Сити.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль может попытаться перехватить Сане у Баварии.