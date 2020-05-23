Германия

Мюнхенский клуб — один из многочисленных претендентов на английского вингера.

Бавария еще до приостановки чемпионата делала запрос касательно Джейдона Санчо, сообщает ESPN.

По информации источника, "шмели" готовы отпустить 20-летнего футболиста примерно за 120 миллионов евро. Приоритетом для "ротен" является Лерой Сане из Манчестер Сити, так как он обойдется значительно дешевле, нежели англичанин.

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Отметим, что контракт Санчо с Боруссией Дортмунд рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д и вовсе не намерена отпускать английского футболиста в ближайшее межсезонье.