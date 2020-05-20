Германия

Немецкий хавбек считает, что его одноклубнику следует остаться в Дортмунде.

Перспективного нападающего дортмундской Боруссии Джейдона Санчо в последнее время связывают с возможным переходом в другой клуб, а главным претендентом на него является Манчестер Юнайтед.

Несмотря на это, полузащитник Эмре Джан хотел бы продолжить выступать с англичанином за "шмелей".

"Я не вижу смысла ставить Манчестер Юнайтед выше дортмундской Боруссии. Ни со спортивной точки зрения, ни в плане привлекательности. Я бы сказал ему: "Оставайся в Дортмунде и давай всегда выступать за одну команду", — приводит слова Джана Daily Mail со ссылкой на Sport Bild.

В нынешнем сезоне Джейдон отметился 17 голами и 19 результативными передачами в 35 матчах во всех турнирах за Боруссию.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия готова увеличить зарплату Санчо, чтобы он остался еще на сезон.