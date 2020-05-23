Германия

Немецкий защитник отметился юбилейным появлением на поле в футболке дотмундцев.

Матс Хуммельс вышел в стартовом составе на матч 27-го тура чемпионата Германии против Вольфсбурга.

Поединок стал для немецкого защитника 250 в футболке дортмундцев в рамках Бундеслиги, сообщает Opta.

Суммарно Хуммельс провел 344 игры в футболке "шмелей" во всех турнирах, забив 26 голов и сделав 19 ассистов.

Напомним, что юбилейный матч немецкого защитника увенчался победой Боруссии Д с комфортным счетом.