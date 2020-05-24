Германия

Защитник Баварии раздумывал над уходом из клуба, но теперь снова счастлив в Мюнхене.

Жером Боатенг был ненужным предыдущему тренеру Баварии Нико Ковачу и мог из-за этого покинуть клуб. Однако когда хорвата сменил Ханси Флик, Жером смог снова стать важным исполнителем для мюнхенцев.

"Перед приходом Ханси Флика я задумывался о будущем. Сейчас же я чувствую себя хорошо и могу представить, что останусь в клубе. Я полностью сконцентрирован на Баварии и нынешнем сезоне", — заявил Боатенг Welt.

"Мне нужно доверие тренера и его штаба. Теперь оно снова у меня есть. Даже до прихода Флика я упорно работал, выкладывался на тренировках, но мне не давали шанс сыграть. У меня не было возможности найти ритм. Это сложно для любого футболиста".

"Ханси Флик сразу сказал, что рассчитывает на меня и ценит мои качества. Теперь я снова наслаждаюсь футболом".

Боатенг в 2020 году сыграл во всех матчах Бундеслиги, кроме одного, который пропустил из-за перебора желтых карточек.

Еще один ветеран Баварии, Томас Мюллер, также хотел уйти из клуба, но после прихода Ханси Флика заиграл и даже продлил контракт с мюнхенцами.

"Красные" благодаря Флику сумели вернуться на первое место в турнирной таблице. Теперь они лидируют, опережая Боруссию Д на четыре очка. Благодаря таким результатам сам Ханси подписал постоянный контракт с клубом.