Германия

Завершился очередной поединок в чемпионате Германии.

Кельн и Фортуна провели матч 27-го тура Бундеслиги. "Козлы" сумели совершить камбэк в концовке встречи, уйдя от поражения.

Голы Модеста на 88-й минуте и Кордобы в компенсированное время позволили Кельну набрать один балл.

Кельн – Фортуна 2:2

Голы: Модест, 88, Кордоба, 90+1 – Караман, 41, Томми, 61

Кельн: Хорн – Эхизибуэ (Мере, 59), Борнов, Лейстнер (Теродде, 90), Каттенбах (Модест, 60) – Шкири, Эктор – Каинц (Рексбечай, 79), Ут, Якобс (Дрекслер, 60) – Кордоба

Фортуна: Кастенмайер – Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельман – Циммерманн, Бодзек (Соботтка, 73), Моралес, Томми (Финк, 80) – Скжибски (Циммер, 62), Штогер (Касим, 80) – Караман (Хеннингс, 73)

Предупреждения: … — Лоботка.