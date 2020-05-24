"Козлы" сумели уйти от поражения в матче чемпионата Германии.
Кельн – Фортуна, Getty Images
24 мая 2020, 23:35
В 27-м туре Бундеслиги Кельн противостоял Фортуне. "Козлы" были близки к поражению, но сумели спастись за пять минут до финального свистка.
Обзор матча:
Кельн – Фортуна 2:2
Голы: Модест, 88, Кордоба, 90+1 – Караман, 41, Томми, 61
Кельн: Хорн – Эхизибуэ (Мере, 59), Борнов, Лейстнер (Теродде, 90), Каттенбах (Модест, 60) – Шкири, Эктор – Каинц (Рексбечай, 79), Ут, Якобс (Дрекслер, 60) – Кордоба
Фортуна: Кастенмайер – Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельман – Циммерманн, Бодзек (Соботтка, 73), Моралес, Томми (Финк, 80) – Скжибски (Циммер, 62), Штогер (Касим, 80) – Караман (Хеннингс, 73)
Предупреждения: … — Лоботка.